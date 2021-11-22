Баскетболист Курбанов объяснил, почему решил уйти из сборной России

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Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал о причинах, по которым решил покинуть сборную России по баскетболу.
Баскетболист Курбанов объяснил, почему решил уйти из сборной России
  • РИА Новости

«Недели три назад пообщались с Зораном Лукичем. Честно сказал: было бы интересно с вами поработать, но чуть пораньше, в 30—32 года. Дело не в физических кондициях, они в порядке. Привлекает сам путь: отбор через Европу на мир, через мир — на Олимпиаду, бодрая стимулирующая трёхлетка. Если приезжать в сборную, то ради этих высот. Однако мне 35», — цитирует Курбанова сайт «Матч ТВ».

По его словам, он прекрасно себя чувствует, но не до конца понимает, что будет после чемпионата Европы. При этом Лукич создаёт новую команду и ему удобнее наигрывать молодёжь под своё видение баскетбола.

«Парни получат шанс раскрыться, а для меня настал едва ли не самый благоприятный момент уйти», — добавил Курбанов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА переиграл в гостях «Басконию» в матче Евролиги.

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