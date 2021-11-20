ЦСКА переиграл в гостях «Басконию» в матче Евролиги

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Московский ЦСКА нанёс поражение испанской «Басконии» в матче 11-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА переиграл в гостях «Басконию» в матче Евролиги
  • РИА Новости
  • © Михаил Сербин

Игра, которая прошла на арене «Фернандо Буэса» в Витории, завершилась со счётом 80:74 в пользу армейского клуба.

Лучшими в составе столичного клуба стали Йоханнес Фойгтман и Уилл Клайберн, которые набрали по 16 очков.

ЦСКА идёт на девятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев шесть побед и пять поражений. Лидирует мадридский «Реал» (девять побед, два поражения). В следующем матче ЦСКА примет немецкую «Баварию» 25 ноября.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал пятую победу подряд в Евролиге.

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