ЦСКА переиграл в гостях «Басконию» в матче Евролиги
- РИА Новости
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Игра, которая прошла на арене «Фернандо Буэса» в Витории, завершилась со счётом 80:74 в пользу армейского клуба.
Лучшими в составе столичного клуба стали Йоханнес Фойгтман и Уилл Клайберн, которые набрали по 16 очков.
ЦСКА идёт на девятом месте в турнирной таблице. В активе армейцев шесть побед и пять поражений. Лидирует мадридский «Реал» (девять побед, два поражения). В следующем матче ЦСКА примет немецкую «Баварию» 25 ноября.
Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал пятую победу подряд в Евролиге.