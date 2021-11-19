«Зенит» одержал пятую победу подряд в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» одержал победу над итальянской «Олимпией Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 74:70.

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Серхио Родригес, набравший 21 очко. В составе «Зенита» 17 результативных баллов в свой актив записал Джордан Мики.

Для сине-бело-голубых это пятая победа подряд в рамках турнира.

В следующем матче, который состоится 19 ноября, «Зенит» встретится с греческим «Панатинаикосом».

Ранее сообщалось, что УНИКС отыграл отставание в 18 очков и победил «Альбу» в баскетбольной Евролиге.