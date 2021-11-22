В «Уфе» сообщили, что у клуба есть множество предложений по Агаларову
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«Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем. Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше», — цитирует Мурзагулова Sport24.
Он также уверен, что Агалалов не перестанет прогрессировать и докажет всем, кто предполагает регресс форварда в будущем, что они ошибаются.
21-летний Агаларов является лучшим бомбардиром в текущем сезоне Российской премьер-лиги. На его счету 13 голов в 15 матчах.
Ранее сообщалось, что дубль Агаларова помог «Уфе» сыграть вничью с «Ростовом» в матче РПЛ.