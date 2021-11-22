Экс-чемпион UFC высказался о стиле Махачева

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Бывший чемпион лёгкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Дос Аньос сравнил стиль другого экс-обладателя титула, россиянина Хабиба Нурмагомедова, со стилем его члена его команды Ислама Махачева.

«У Хабиба было отменное кардио — он мог давить, давить и давить. Очень хорошее кардио. Ислам же потехничнее, однако по его боям я вижу, что он вообще не хочет рисковать. Он экономит энергию, поскольку боится устать. Я слышал об этом и от ребят, кто тренировался с ним раньше. Потому против Ислама одной из задумок моего геймплана было давить его, взвинчивать темп. Тейкдауны Ислама также отличаются от Хабиба. Он часто использует дзюдо, все эти внутренние зацепы. Реже проходит в две ноги. Потому когда готовился к нему, то привлёк дзюдоистов, чтобы лучше понимать его стиль. Непросто бороться с ребятами из дзюдо — они по-другому готовят тейкдауны, есть отличия», — заявил Дос Аньос в интервью Youtube-каналу RT Sport MMA.

Бой бразильца с Махачевым должен был состояться на турнире UFC 267, но Дос Аньос снялся с поединка из-за травмы. В результате россиянин дрался с новозеландцем Дэном Хукером и одержал победу кимурой в первом раунде.

Ранее Гэтжи рассказал, в каком случае согласится на бой с Махачевым.

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