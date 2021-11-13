Гэтжи рассказал, в каком случае согласится на бой с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи заявил, что готов подраться с россиянином Исламом Махачевым после завоевания чемпионского титула в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Я позволю ему быть первым претендентом, если он этого добьётся. Сначала я выиграю у одного из пары Оливейра — Порье, а затем позволю Махачеву быть первым. Так что да, я ещё как жду этого поединка», — приводит слова Гэтжи SportsKeeda.

11 декабря на турнире UFC 269 действующий чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра проведёт защиту титула в бою с американцем Дастином Порье.

Ранее Гэтжи отреагировал на слова Нурмагомедова о Махачеве.