Анкалаев заявил, что пока не подписал контракт на бой с Сантосом

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев рассказал о потенциальном поединке с пятым номером рейтинга полутяжёлого дивизиона, бразильцем Тиаго Сантосом.
Анкалаев заявил, что пока не подписал контракт на бой с Сантосом
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«С Тиаго Сантосом у нас пока всё устно, мы ещё ничего не подписывали. Пока есть разговоры, идут переговоры, однако точности нет. Мы с тренером решили не ждать, а драться с тем, кого дадут. Сантос себя показал, он хорошо дрался за пояс. Это очень сильный боец. Ему оценку мы можем дать только после боя», — цитирует Анкалаева «Спорт-Экспресс».

По предарительной информации, бой россиянина с бразильцем должен состояться 12 марта 2022 года.

Ранее была названа дата следующего боя Анкалаева.

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