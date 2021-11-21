Карпин: важно, кто нам достанется в жеребьёвке стыковых матчей ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о важности жеребьёвки стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 в Катаре.
Карпин: важно, кто нам достанется в жеребьёвке стыковых матчей ЧМ-2022
  • Reuters

«Не знаю, какой в жеребьёвке процент успеха. Понятно: важно, кто нам достанется. Желательно, как все говорят, попасть на Северную Македонию. Но никто не представляет, как они играют. Мы тоже на бумаге думаем, что будет лучше, но на поле надо будет ещё доказывать», — сказал Карпин в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что в десятом туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Валерия Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв Хорватии (0:1). 

Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право принять участие в турнире. Жеребьёвка стыков состоится 26 ноября, сами матчи пройдут в конце марта 2022 года.

Ранее Карпин оценил свой уровень как тренера.

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