Источник: Чимаев подерётся с Масвидалем на турнире UFC 270

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев свой следующий поединок проведёт с американцем Хорхе Масвидалем.
Источник: Чимаев подерётся с Масвидалем на турнире UFC 270
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Об этом сообщает журналист Бретт Окамото. По информации источника, схватка уже запланирована на UFC 270, который состоится 22 января 2021 года в Анахайме.

Чимаев провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где в первом раунде боя «задушил» представителя Китая Ли Джинглианга.

Масвидаль свой последний поединок провёл 21 апреля, проиграв нокаутом действующему чемпиону полусреднего веса Камару Усману.

Ранее Чимаев победил экс-бойца UFC Херманссона в схватке по вольной борьбе.

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