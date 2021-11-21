Арефьев и Голикова стали бронзовыми призёрами этапа КМ по конькобежному спорту

Российские конькобежцы Артём Арефьев и Ангелина Голикова стали бронзовыми медалистами на дистанции 500 м на этапе Кубка мира, который проходит в Норвегии.

У мужчин победу одержал японец Тацуя Синхама, а второе место занял Лоран Дюбрёй из Канады. Арефьев финишировал третьим с результатом 34,671 секунды.

У женщин лучший результат у японки Нао Кодайры, второй стала американка Эрин Джексон. Голикова — третья с результатом 37,712 секунды. Ещё одна россиянка, Ольга Фаткулина, финишировала пятой, а Дарья Кочанова заняла седьмое место.

Ранее сообщалось, что конькобежец Захаров стал вторым в масс-старте на этапе КМ в Польше.