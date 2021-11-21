Шварц — о разгроме «Арсенала»: мы доминировали почти всю игру

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал крупную победу над тульским «Арсеналом» (5:1) в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

«На протяжении первого тайма мы доминировали территориально, вся игра была под нашим контролем. Мы забили великолепные мячи. 75—80 минут мы не отпускали хватку, держали игру под контролем», — цитирует Шварца «Матч ТВ».

Вместе с тем тренер выразил сожаление, что футболисты бело-голубых в концовке матча сыграли немного пассивно, поэтому соперник смог отыграть один гол.

«Но виден прогресс в игре. Мы находимся на правильном пути, я рад, что мы закончили круг с таким результатом», — добавил он.

В составе «Динамо» мячи забили Себастьян Шиманьски (15-я минута), Фабиан Бальбуэна (22-я), Вячеслав Грулёв (25-я, 27-я), Арсен Захарян (60-я). У «Арсенала» отличился Даниил Хлусевич (85-я).

«Динамо» (29 очков) поднялось на второе место в турнирной таблице. «Арсенал» (13) идёт на 14-й позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ.