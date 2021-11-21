Шварц — о разгроме «Арсенала»: мы доминировали почти всю игру
- РИА Новости
«На протяжении первого тайма мы доминировали территориально, вся игра была под нашим контролем. Мы забили великолепные мячи. 75—80 минут мы не отпускали хватку, держали игру под контролем», — цитирует Шварца «Матч ТВ».
Вместе с тем тренер выразил сожаление, что футболисты бело-голубых в концовке матча сыграли немного пассивно, поэтому соперник смог отыграть один гол.
«Но виден прогресс в игре. Мы находимся на правильном пути, я рад, что мы закончили круг с таким результатом», — добавил он.
В составе «Динамо» мячи забили Себастьян Шиманьски (15-я минута), Фабиан Бальбуэна (22-я), Вячеслав Грулёв (25-я, 27-я), Арсен Захарян (60-я). У «Арсенала» отличился Даниил Хлусевич (85-я).
«Динамо» (29 очков) поднялось на второе место в турнирной таблице. «Арсенал» (13) идёт на 14-й позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33).
Ранее сообщалось, что ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ.