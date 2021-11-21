Шварц — о разгроме «Арсенала»: мы доминировали почти всю игру

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал крупную победу над тульским «Арсеналом» (5:1) в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Шварц — о разгроме «Арсенала»: мы доминировали почти всю игру
  • РИА Новости

«На протяжении первого тайма мы доминировали территориально, вся игра была под нашим контролем. Мы забили великолепные мячи. 75—80 минут мы не отпускали хватку, держали игру под контролем», — цитирует Шварца «Матч ТВ».

Вместе с тем тренер выразил сожаление, что футболисты бело-голубых в концовке матча сыграли немного пассивно, поэтому соперник смог отыграть один гол.

«Но виден прогресс в игре. Мы находимся на правильном пути, я рад, что мы закончили круг с таким результатом», — добавил он.

В составе «Динамо» мячи забили Себастьян Шиманьски (15-я минута), Фабиан Бальбуэна (22-я), Вячеслав Грулёв (25-я, 27-я), Арсен Захарян (60-я). У «Арсенала» отличился Даниил Хлусевич (85-я).

«Динамо» (29 очков) поднялось на второе место в турнирной таблице. «Арсенал» (13) идёт на 14-й позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33).

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