Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

«Манчестер Юнайтед» может подтвердить, что Уле-Гуннар Сульшер покинул свой пост. Спасибо за всё, Уле», — говорится в официальном сообщении клуба.

По информации The Times, решение было принято на экстренном собрании руководителей клуба. Также отмечается, что сумма неустойки составит €9 млн за преждевременное расторжение контракта.

По итогам 12 туров АПЛ «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» делит первое место с «Вильярреалом» в группе F, у команд по семь очков.

Ранее Малафеев заявил, что «Зенит» станет чемпионом, потому что это самая стабильная команда РПЛ.

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