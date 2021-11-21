Брэйди победил Кьезу в поединке UFC Fight Night 198

Американский боец смешанных единоборств Шон Брэйди победил своего соотечественника Майкла Кьезу в бою турнира UFC Fight Night 198 в полусредней весовой категории.

Бой завершился победой Брэйди единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Таким образом, 28-летний боец одержал свою 13-ю победу в смешанных единоборствах. При этом он ни разу не проиграл в карьере.

33-летний Кьеза потерпел шестое поражение при 22 победах.

Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу поединка с обладателем временного титула россиянином Петром Яном.