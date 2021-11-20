Стерлинг: я собираюсь уничтожить Яна

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу поединка с обладателем временного титула россиянином Петром Яном.

«Я собираюсь уничтожить его», — написал американец в своём Twitter.

30 октября Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Теперь россиянин сразится с обладателем полноценного титула Стерлингом, с которым должен был встретиться в столице ОАЭ, но тот не смог сразиться с ним из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Чимаев победил экс-бойца UFC Херманссона в схватке по вольной борьбе.