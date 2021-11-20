Стерлинг: я собираюсь уничтожить Яна
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«Я собираюсь уничтожить его», — написал американец в своём Twitter.
30 октября Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
Теперь россиянин сразится с обладателем полноценного титула Стерлингом, с которым должен был встретиться в столице ОАЭ, но тот не смог сразиться с ним из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Чимаев победил экс-бойца UFC Херманссона в схватке по вольной борьбе.