«СЭ»: Федун встретился с возможным новым тренером «Спартака» Ваноли

Короткая ссылка
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун провёл встречу в Италии с кандидатом на пост главного тренера столичной команды Паоло Ваноли.
«СЭ»: Федун встретился с возможным новым тренером «Спартака» Ваноли
  • РИА Новости

Федун за обедом обсудил с итальянским специалистом его возможное назначение на пост главного тренера «Спартака», пишет «Спорт-Экспресс».

49-летний Ваноли ранее работал помощником Антонио Конте, который недавно возглавил «Тоттенхэм».

Ожидается, что нынешний тренер «Спартака» Руй Витория доработает с командой до конца года.

Красно-белые 20 ноября уступили на выезде «Краснодару» в матче 15-го тура чемпионата России (1:2). «Спартак» (19 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (24 балла) идёт на пятой позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33 очка).

Ранее сообщалось, что «Спартак», «Зенит» и ЦСКА поборются за Генриха Мхитаряна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить