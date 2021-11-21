«СЭ»: Федун встретился с возможным новым тренером «Спартака» Ваноли

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун провёл встречу в Италии с кандидатом на пост главного тренера столичной команды Паоло Ваноли.

Федун за обедом обсудил с итальянским специалистом его возможное назначение на пост главного тренера «Спартака», пишет «Спорт-Экспресс».

49-летний Ваноли ранее работал помощником Антонио Конте, который недавно возглавил «Тоттенхэм».

Ожидается, что нынешний тренер «Спартака» Руй Витория доработает с командой до конца года.

Красно-белые 20 ноября уступили на выезде «Краснодару» в матче 15-го тура чемпионата России (1:2). «Спартак» (19 очков) занимает десятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (24 балла) идёт на пятой позиции. Лидирует в Российской премьер-лиге «Зенит» (33 очка).

Ранее сообщалось, что «Спартак», «Зенит» и ЦСКА поборются за Генриха Мхитаряна.