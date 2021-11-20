Свищёв: правильно, что разводят Россию и Украину в стыках

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о разведении сборных России и Украины в футболе.
Свищёв: правильно, что разводят Россию и Украину в стыках
  • РИА Новости

«Правильно разводят Россию и Украину в стыках. Спорт в Украине политизирован — он стал идеологическим оружием. Надо выждать паузу, чтобы спала вся спесь», — цитирует Свищёва Sport24.

Он добавил, что официальный матч между странами будет антироссийской пропагандой.

«Провести товарищеский матч — хорошая идея. Рано или поздно мы всё равно встретимся. Лучше провести такой матч на нейтральной территории и без болельщиков, например в Белоруссии», — добавил Свищёв.

При этом, по словам депутата, он не понимает разведения, потому что в других видах спорта Россия и Украина спокойно соревнуются друг с другом.

«В принципе, считаю, что такой матч мог бы стать первым шагом для примирения народов и объединительным фактором, каким и должен быть спорт без политики. Такой Ноев ковчег», — отметил Свищёв.

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