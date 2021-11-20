Юран готов возглавить «Спартак» в случае ухода Витории

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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран заявил, что готов заменить Руя Виторию на посту главного тренера московского «Спартака».
Юран готов возглавить «Спартак» в случае ухода Витории
  • РИА Новости

«В случае отставки Витории, конечно, согласился бы возглавить клуб. Мне предлагали, когда я только закончил играть, но тогда реально смотрел на вещи и понимал, что не был готов, надо было наработать опыт. Сейчас он есть, результаты говорят сами за себя. Поэтому — почему нет», — цитирует Юрана Metaratings.

Он также добавил, что болельщики злы на Виторию, потому что хотят видеть свою команду в верхней части турнирной таблицы. Юран считает, что матч с «Краснодаром» должен стать одним из ключевых в решении вопроса отставки Витории.

Матч между командами пройдёт 20 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 мск. Российский арбитр Алексей Сухой обслужит встречу между «Краснодаром» и «Спартаком».

Ранее Гаджиев заявил, что Дзюба сам должен позвонить Карпину и сказать, что готов играть.

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