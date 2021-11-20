Гаджиев: Дзюба сам должен позвонить Карпину и сказать, что готов играть

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев считает, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба должен сделать первый шаг и позвонить главному тренеру национальной команды Валерию Карпину, чтобы вернуться в сборную России.

«Этот вопрос уже обсуждается с момента прихода Карпина в сборную. Что ему ответил Дзюба, когда его вызвали? Вот об этом надо говорить. Нельзя отвечать тренеру национальной сборной так, как это сделал Дзюба. Ты должен выходить и играть за свою страну. Надо ли ему играть за сборную? Надо! Но Дзюба сам должен позвонить Карпину и сказать, что готов играть. Сейчас будут стыковые матчи, и к этому времени обязательно надо позвонить», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма. В то же время главный тренер национальной команды Валерий Карпин подтвердил наличие конфликта с форвардом. Тренер больше не вызывал Дзюбу в сборную.

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