Вайсфельд рассказал, что его расстраивает в игре хоккеиста «Авангарда» Прохоркина

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Комментатор и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре нападающего омского «Авангарда» Николая Прохоркина.
Вайсфельд рассказал, что его расстраивает в игре хоккеиста «Авангарда» Прохоркина
  • РИА Новости

«С одной стороны, можно допустить, что у Прохоркина есть определённое игровое задание и Хартли им доволен. Но вообще я Прохоркина просто не узнаю. В моём понимании Николай всегда был креативным форвардом, обладающим при этом ещё и физической мощью. Мощь и сейчас видна, а вот нестандартных решений маловато. И это расстраивает», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Прохоркин всегда являлся универсалом и эталонным примером современного центрального форварда. Он отметил, что Николай раньше представлялся хоккеистом без слабых мест, но теперь сложно так говорить.

«Да, он работает, Прохоркина нельзя упрекнуть в отсутствии старания, видно, что он к игре небезразличен. Но вот креатива почти нет», — добавил Вайсфельд.

Ранее сообщалось, что «Авангард» одержал волевую победу над «Металлургом» в матче КХЛ.

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