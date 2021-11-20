НБА дисквалифицировала игрока «Нью-Орлеана» Лозаду за допинг

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Нападающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Диди Лозада дисквалифицирован на 25 матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) без сохранения зарплаты за нарушение антидопинговых правил.
НБА дисквалифицировала игрока «Нью-Орлеана» Лозаду за допинг
  • © REUTERS/Brendan McDermid

Как сообщается на сайте НБА, в пробе 22-летнего спортсмена обнаружили стероид дростанолон и стероидный гормон тестостерон.

Сам бразилец говорил, что запрещённые вещества могли попасть в его организм в межсезонье, так как в тот момент он принимал витамины по совету диетолога.

Дисквалификация Лозады началась с прошедшего 19 ноября матча с «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее сообщалось, что российского теннисиста Теймураза Габашвили дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг.

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