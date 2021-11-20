НБА дисквалифицировала игрока «Нью-Орлеана» Лозаду за допинг
- © REUTERS/Brendan McDermid
Как сообщается на сайте НБА, в пробе 22-летнего спортсмена обнаружили стероид дростанолон и стероидный гормон тестостерон.
Сам бразилец говорил, что запрещённые вещества могли попасть в его организм в межсезонье, так как в тот момент он принимал витамины по совету диетолога.
Дисквалификация Лозады началась с прошедшего 19 ноября матча с «Лос-Анджелес Клипперс».
Ранее сообщалось, что российского теннисиста Теймураза Габашвили дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг.