Дубль Григоренко помог ЦСКА обыграть минское «Динамо» в КХЛ
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Встреча прошла в Минске и завершилась в пользу гостей — 6:3.
В составе армейцев дубль оформил Михаил Григоренко (39-я и 53-я минуты), а также по разу шайбы забросили Сергей Андронов (8-я), Максим Соркин (15-я), Александр Попов (41-я) и Юаким Нордстрём (58-я). Динамовцы ответили голами Ильи Шинкевича (19-я), Павла Варфоломеева (49-я) и Мальте Стрёмвалля (52-я).
Для белорусского коллектива это поражение стало третьим подряд.
В другом матче КХЛ нижегородское «Торпедо» одолело владивостокский «Адмирал» (4:1).
Ранее сообщалось, что «Авангард» одержал волевую победу над «Металлургом» в матче КХЛ.