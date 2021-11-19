Кержаков: «Нижний Новгород» допускал слишком много ошибок в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу (1:5).

«Когда нарушается игровая дисциплина — из-за волнения или если просто футболист захотел что-то сделать — тогда совершаются невынужденные ошибки. Ошибки в играх против сильных футболистов всегда приводят к пропущенным мячам», — заявил в эфире «Матч ТВ» Кержаков.

Вместе с тем он поблагодарил своих подопечных за смелость и проявленный характер. Однако Кержаков посетовал на то, что некоторые футболисты «Нижнего Новгорода» иногда принимали решения, которые не выходили из логики игры.

В составе сине-бело-голубых хет-трик оформил Артём Дзюба (34-я, 46-я (45 + 1), 59-я), а также по разу отличились Малком (23-я) и Дмитрий Чистяков (87-я). У гостей единственный мяч забил Алексей Козлов (39-я).

«Нижний Новгород» с 43-й минуты играл в меньшинстве, так как красную карточку получил Петрюс Бумаль.

«Зенит» набрал 33 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Нижний» (14 баллов) находится на 13-м месте.

Ранее сообщалось, что Дзюба сократил отставание от лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова до одного гола.