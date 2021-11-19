Дзюба — о хет-трике «Нижнему Новгороду»: я копил всю эту злость

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Нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Артём Дзюба прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу (5:1).
Дзюба — о хет-трике «Нижнему Новгороду»: я копил всю эту злость
  • AP

«Сейчас было не трудно настроиться на эту игру, потому что с «Уралом» был неважный матч (в том числе и у меня). Я копил всю эту злость, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи», — заявил в эфире телеканала «Матч ТВ» 33-летний форвард.

Он признался, что если бы не удаление полузащитника «Нижнего Новгорода» Петруса Бумаля в первом тайме, то игра могла быть гораздо сложнее для «Зенита».

При этом Дзюба подчеркнул, что рано ещё говорить о чемпионстве команды с берегов Невы.

«Нужно чемпионами становиться после 30 туров. Впереди ещё большой путь», — отметил он.

Дзюба пятый раз в карьере сумел забить три мяча в одной встрече чемпионата. Таким образом, он обошёл Вагнера Лава, Александра Кержакова, Олега Гарина, Дмитрия Кириченко и Саломона Рондона (у всех по пять хет-триков) и стал рекордсменом по данному показателю.

Ранее «Химки» объявили о возвращении Черевченко на пост главного тренера.

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