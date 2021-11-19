Экс-футболист МЮ Спектор считает, что сейчас в клубе нет настоящего лидера

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонатан Спектор поделился мнением о нынешней ситуации в английском клубе.
Экс-футболист МЮ Спектор считает, что сейчас в клубе нет настоящего лидера
  • AP

«Считаю Магуайра хорошим игроком, но с точки зрения лидерских качеств я не смогу сейчас назвать ни одного футболиста в текущем составе клуба», — цитирует Спектора British Gambler.

По его словам, ему повезло играть в одной команде с такими легендами, как Рой Кин, Микаэль Сильвестр, Рио Фердинанд, Пол Скоулз и Райан Гиггз. Американец также отметил, что каждый из этих людей осознавал, что значит являться частичкой «Манчестер Юнайтед».

«На данный же момент нет лидера, который бы постоянно подсказывал своим партнёрам во время матчей», — добавил Спектор.

Ранее сообщалось, что руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение об увольнении Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

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