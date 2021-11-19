Ян намерен подписать новый контракт с UFC

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что собирается подписать новый контракт с промоушеном.

«Сейчас у меня остался один поединок. И в принципе, когда у тебя остаётся один бой, UFC начинает вести переговоры. Контракт на четыре боя. Что касается условий, то я пока ничего не знаю», — цитирует Яна «Спорт-Экспресс».

Ян добавил, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Боец уточнил, что попросил руководство UFC также заключить контракты с его одноклубниками Денисом Лаврентьевым и Ильясом Хамзиным.

28-летний россиянин выступает за бойцовский клуб «Архангел Михаил».

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением судей победил американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед на профессиональном уровне и два поражения.

Ранее Ян заявил, что готов провести боксёрский поединок с Конором Макгрегором вне зависимости от веса ирландца.