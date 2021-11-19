Рууд одолел Рублёва и сыграет с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу 22-летнего норвежского спортсмена.
Таким образом, Рууд занял второе место в Зелёной группе и пробился в полуфинал ATP Finals, где встретится с чемпионом прошлогоднего турнира, другим россиянином Даниилом Медведевым.
Ранее экс первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что у Даниила Медведева есть шанс повторить прошлогодний успех на Итоговом турнире.