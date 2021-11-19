Бабаев отреагировал на критику Олича, обвинив журналиста в провокации

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего главного тренера московской команды Ивицы Олича.

«Интервью Олича, конечно, расстроило, не буду скрывать. Но не потому, что там абсолютно вымышленные выпады в мою сторону. А потому, что в данном случае журналист, как мне кажется, его просто использовал и, судя по всему, спровоцировал на определённые ответы», — цитирует Бабаева Sports.ru.

По его словам, Олич и клуб достаточно цивилизованно расстались, а также подписали при расторжении контракта пункт о крупном штрафе за распространение сведений, порочащих деловую репутацию ЦСКА и его сотрудников. Однако армейцы не собираются применять данную опцию.

«Могу предположить, что, к сожалению, эмоции взяли верх. Так бывает. В любом случае мы не в обиде, а Олич был и остаётся одной из легенд клуба», — добавил Бабаев.

Олич возглавлял ЦСКА с марта по июнь 2021 года.

Ранее Олич заявил, что ему пришлось воевать с Бабаевым в ЦСКА.