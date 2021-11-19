Президент «Урала»: мы готовы зимой арендовать Дзюбу

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о желании арендовать нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артём — хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. Здесь всё зависит ещё от главного тренера и от того, хочет ли Артём», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 14 матчах, в которых забил семь мячей и сделал три результативных паса. «Зенит» лидирует в турнирной таблице лиги, набрав 30 очков.

«Урал» находится на последнем месте в чемпионате России. На его счету 11 очков в 14 матчах.

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