Медведев обыграл Синнера на Итоговом турнире ATP

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером в заключительном туре группового этапа Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине.
Медведев обыграл Синнера на Итоговом турнире ATP
  • Reuters
  • © Guglielmo Mangiapane

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). 

Таким образом, 25-летний Медведев выходит в плей-офф из Красной группы с первого места. В прошлых матчах россиянин обыграл Александра Зверева и Хуберта Хуркача.

В полуфинале Даниил встретится либо с соотечественником Андреем Рублёвым, либо с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее сообщалось, что Александр Зверев в полуфинале Итогового турнира АТР сыграет с Новаком Джоковичем.

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