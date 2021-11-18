«Спартак» обыграл «Барыс» и прервал серию из трёх поражений подряд в КХЛ

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Московский «Спартак» одержал победу над нур-султанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» обыграл «Барыс» и прервал серию из трёх поражений подряд в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 5:2. При этом хозяева после первого периода уступали 0:2.

В составе гостей на седьмой и 11-й минутах отличились Никита Михайлис и Егор Петухов. Красно-белые ответили дублем Йори Лехтеря (40' и 50'), а также шайбами Александра Хохлачёва (34'), Дмитрия Кугрышева (52') и Александра Никишина (53').

Таким образом, москвичи прервали неудачную серию из трёх проигрышей, а казахстанский коллектив, наоборот, уступил уже в четырёх матчах подряд.

«Спартак» находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Барыс» занимает 10-ю строчку на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» нанёс «Витязю» четвёртое поражение подряд в КХЛ.

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