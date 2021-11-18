Пономарёв: Оличу надо было найти общий язык, а не вступать в перепалку с Бабаевым

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал скандальное заявление бывшего главного тренера Ивицы Олича о разногласиях с руководством армейского клуба.

«Бабаев в совете директоров ЦСКА. Он из себя что-то представляет, у него хорошие взаимоотношения с Гинером. Напрасно Олич так говорит. Ему надо рассуждать не как футболисту уже, а как хорошему специалисту. Да, проблема только в Оличе. Надо было найти общий язык, а он вступил в перепалку с Бабаевым. Олич — не тот человек, из-за кого надо убирать Бабаева. Что он из себя представляет? Пока ничего», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, а в июне уже покинул команду. В прошлом сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России.

Ранее Олич заявил, что не вернётся в ЦСКА, пока не уйдёт Бабаев.