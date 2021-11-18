Олич: не вернусь в ЦСКА, пока не уйдёт Бабаев

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о своём увольнении из московского клуба.
Олич: не вернусь в ЦСКА, пока не уйдёт Бабаев
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«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят», — цитирует Олича «Чемпионат».

Он заявил, что в его увольнении виновата не команда, а руководство, и добавил, что его философия отличалась от той, что ему навязывали в клубе.

«Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду». Мне не хотелось выглядеть смешным», — добавил Олич.

Он также отметил, что мог бы помочь ЦСКА, но этого не случилось. Олич считает, что время всё расставит на свои места.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис заявил, что не стоит притягивать «Спартак» в историю с Квинси Промесом.

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