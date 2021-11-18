Олич: не вернусь в ЦСКА, пока не уйдёт Бабаев
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«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят», — цитирует Олича «Чемпионат».
Он заявил, что в его увольнении виновата не команда, а руководство, и добавил, что его философия отличалась от той, что ему навязывали в клубе.
«Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду». Мне не хотелось выглядеть смешным», — добавил Олич.
Он также отметил, что мог бы помочь ЦСКА, но этого не случилось. Олич считает, что время всё расставит на свои места.
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