Олич: не вернусь в ЦСКА, пока не уйдёт Бабаев

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о своём увольнении из московского клуба.

«Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов. ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят», — цитирует Олича «Чемпионат».

Он заявил, что в его увольнении виновата не команда, а руководство, и добавил, что его философия отличалась от той, что ему навязывали в клубе.

«Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: «Хорошо, уеду». Мне не хотелось выглядеть смешным», — добавил Олич.

Он также отметил, что мог бы помочь ЦСКА, но этого не случилось. Олич считает, что время всё расставит на свои места.

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