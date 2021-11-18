Щербакова чисто исполнила четверные лутц и флип на тренировке Гран-при во Франции

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова готовится выступить на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

AP

На тренировке в Гренобле (Франция) фигуристка исполнила два четверных прыжка: флип и лутц. На турнире конкуренцию Щербаковой составит чемпионка Европы Алёна Косторная, попытавшаяся на тренировке исполнить тройной аксель. 19 ноября фигуристки представят короткие программы на пятом этапе Гран-при в Гренобле (Франция). Начало — в 15:00 мск. Ранее Жулин заявил, что судьи скоро «озвереют» от такого количества фантастических российских фигуристок.