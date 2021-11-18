Жулин считает, что судьи скоро «озвереют» от такого количества фантастических российских фигуристок

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Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин поделился ожиданиями от выступлений российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.
Жулин считает, что судьи скоро «озвереют» от такого количества фантастических российских фигуристок
  • AP

«Нужно смотреть, в какой форме к Гран-при подойдут Косторная и Щербакова. Не делал бы прогнозы на их противостояние. Что касается Синицыной, она очень хорошая фигуристка, но пока у неё не получится бороться с этими монстрами. Судьи к ней не строги, просто они устали. У нас такое количество фантастических девочек, а тут ещё и Синицына добавилась», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Он отметил, что судьи скоро «озвереют» от такого количества фантастических российских фигуристок.

19 ноября стартует пятый этап серии Гран-при в Гренобле (Франция). В женском одиночном катании сборную России представят чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы Алёна Косторная и Ксения Синицына.

Ранее российская фигуристка Майя Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше.

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