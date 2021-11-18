Хромых выиграла короткую программу на турнире в Польше

Российская фигуристка Майя Хромых лидирует по итогам короткой программы на турнире серии ISU Challenger Warsaw Cup.

За прокат фигуристка получила 69,24 балла. В короткой программе она исполнила аксель в два с половиной оборота, тройной флип и каскад из тройного лутца и двойного тулупа.

На второй позиции финка Йенни Сааринен (68,81 балла), третья — эстонка Нина Петрыкина (64,92 балла).

Напомним, что Майя Хромых дебютировала в этом сезоне во взрослых соревнованиях. Она уже приняла участие на этапе Гран-при в Италии, где заняла второе место, уступив только чемпионке мира Анне Щербаковой.

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