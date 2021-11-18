В ФФККР объяснили, как Акатьева может попасть на чемпионат России

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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала слова хореографа Даниила Глейхенгауза об участии Софьи Акатьевой и Аделии Петросян на чемпионате России.
В ФФККР объяснили, как Акатьева может попасть на чемпионат России
  • РИА Новости

«Надо смотреть на картину в целом. Её могут допустить до чемпионата России как участницу финала юниорского Гран-при. Для перспективных спортсменов, которые вышли в финал, может быть сделано исключение, если им 14 лет, это прописано в правилах», — цитирует Ермолину «Чемпионат».

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря. Действующей чемпионкой страны является Анна Щербакова, она трижды подряд выиграла внутреннее первенство.

Ранее гендиректор ФФККР заявил, что зря Глейхенгауз сказал про участие Акатьевой.

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