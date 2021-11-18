Рууд поделился ожиданиями от матча с Рублёвым на Итоговом турнире ATP
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«Мы встречались пару раз, однако пока мне не удалось его победить. Конечно, я постараюсь показать нечто новое в пятницу, буду бороться по-другому. Раньше мои действия не приносили желаемого результата. Это будет забавное испытание. Рублёв — отличный парень, мы друг друга хорошо знаем. Он всегда играет очень интенсивно. Я же надеюсь сделать то же самое», — цитирует Рууда официальный сайт турнира.
Матч норвежца и россиянина состоится 19 ноября. Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира.
Ранее Тарпищев заявил, что Рублёв играет однообразно.