Рууд поделился ожиданиями от матча с Рублёвым на Итоговом турнире ATP

Норвежец Каспер Рууд рассказал об ожиданиях от решающего матча группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с россиянином Андреем Рублёвым.

«Мы встречались пару раз, однако пока мне не удалось его победить. Конечно, я постараюсь показать нечто новое в пятницу, буду бороться по-другому. Раньше мои действия не приносили желаемого результата. Это будет забавное испытание. Рублёв — отличный парень, мы друг друга хорошо знаем. Он всегда играет очень интенсивно. Я же надеюсь сделать то же самое», — цитирует Рууда официальный сайт турнира.

Матч норвежца и россиянина состоится 19 ноября. Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира.

Ранее Тарпищев заявил, что Рублёв играет однообразно.