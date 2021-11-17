Тарпищев: Рублёв играет однообразно

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва сербу Новаку Джоковичу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Не должно было быть много ожиданий. Рублёв играет однообразно. Единственный шанс был, если бы процент успешных первых подач был 73. А при 54% успеха в первой подаче сложно было ожидать другого результата — со второй подачей Джокович справлялся легко. Теннис у Рублёва однотипный, агрессивный, наступательный, но когда Джокович превосходит его в комбинаторике, то шансов почти нет», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

При этом он отметил, что проблем с выходом в полуфинал у россиянина быть не должно, нужно только дорабатывать.

Напомним, что Рублёв проиграл Джоковичу во втором матче группового раунда со счётом 3:6, 2:6. В следующем круге он сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее сообщалось, что Хуркач пропустил тренировку на Итоговом турнире АТР, его может заменить Карацев.