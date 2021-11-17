Источник: Хуркач пропустил тренировку на Итоговом турнире АТР, его может заменить Карацев

Короткая ссылка
Польский теннисист Хуберт Хуркач может сняться с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Источник: Хуркач пропустил тренировку на Итоговом турнире АТР, его может заменить Карацев
  • РИА Новости

По информации итальянского журналиста Лоренцо Эрколи, поляк не появился на тренировке.

Сообщалось, что Хуркач чувствует недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. Польский теннисист потерпел поражение во встрече со счётом 2:6, 2:6.

Если Хуркач снимется с соревнований его место займёт третий запасной россиянин Аслан Карацев.

Ранее Рублёв заявил, что впервые сыграл против Джоковича, поэтому нервничал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить