Источник: Хуркач пропустил тренировку на Итоговом турнире АТР, его может заменить Карацев
- РИА Новости
По информации итальянского журналиста Лоренцо Эрколи, поляк не появился на тренировке.
Сообщалось, что Хуркач чувствует недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. Польский теннисист потерпел поражение во встрече со счётом 2:6, 2:6.
Если Хуркач снимется с соревнований его место займёт третий запасной россиянин Аслан Карацев.
Ранее Рублёв заявил, что впервые сыграл против Джоковича, поэтому нервничал.