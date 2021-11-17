Источник: Хуркач пропустил тренировку на Итоговом турнире АТР, его может заменить Карацев

Польский теннисист Хуберт Хуркач может сняться с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

По информации итальянского журналиста Лоренцо Эрколи, поляк не появился на тренировке.

Сообщалось, что Хуркач чувствует недомогание после матча с итальянцем Янником Синнером. Польский теннисист потерпел поражение во встрече со счётом 2:6, 2:6.

Если Хуркач снимется с соревнований его место займёт третий запасной россиянин Аслан Карацев.

Ранее Рублёв заявил, что впервые сыграл против Джоковича, поэтому нервничал.