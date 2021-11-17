Рублёв: я впервые сыграл против Джоковича, нервничал

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Рублёв: я впервые сыграл против Джоковича, нервничал
  • РИА Новости

«На таком уровне все проблемы возникают из-за психологического состояния. Сегодня я впервые сыграл против Джоковича, нервничал. В какие-то моменты во время подачи я начал думать уже о следующих трёх ударах. Обычно ты сразу подаёшь и ни о чём не думаешь. Не согласен, что победа в первом матче расслабила меня. Если бы я его не выиграл, то может проиграл бы Новаку со счётом 2:0 в первые две секунды», — цитирует Рублёва «Чемпионат».

Напомним, что россиянин проиграл Джоковичу во втором матче группового раунда со счётом 3:6, 2:6. В следующем круге он сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Кафельников заявил, что Рублёву нечем обыгрывать Джоковича.

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