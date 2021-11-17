Кафельников: Рублёву нечем обыгрывать Джоковича

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва сербу Новаку Джоковичу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Кафельников: Рублёву нечем обыгрывать Джоковича
  • Reuters

«Рублёв уже не тот, что был три-четыре месяца назад. Конечно, он старался, хотел победить, но, объективно говоря, ему нечем обыгрывать Джоковича. Сегодня Андрей допустил много невынужденных ошибок. Тактика на матч была неправильная, Рублёв хотел завершать розыгрыши в один-два удара, против Новака так играть нельзя», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что его настораживает форма Рублёва. Поэтому всё будет решаться в третьем круге группового раунда турнира, где россиянин сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Джокович обыграл Рублёва и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

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