Источник: Карацев может заменить Хуркача на Итоговом турнире ATP, россиянин уже прибыл в Турин

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Российский теннисист Аслан Карацев может выступить на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Источник: Карацев может заменить Хуркача на Итоговом турнире ATP, россиянин уже прибыл в Турин
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

Об этом сообщает informazione.it. По информации источника, россиянин уже прибыл в Турин и успел провести тренировку. Карацев может заменить поляка Хуберта Хуркача, у которого возникли проблемы со здоровьем.

На Итоговом турнире уже выступают два российских спортсмена — Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Ранее сообщалось, что Мугуруса победила Контавейт и выиграла Итоговый турнир WTA.

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