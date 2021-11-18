Источник: Карацев может заменить Хуркача на Итоговом турнире ATP, россиянин уже прибыл в Турин
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Об этом сообщает informazione.it. По информации источника, россиянин уже прибыл в Турин и успел провести тренировку. Карацев может заменить поляка Хуберта Хуркача, у которого возникли проблемы со здоровьем.
На Итоговом турнире уже выступают два российских спортсмена — Андрей Рублёв и Даниил Медведев.
Ранее сообщалось, что Мугуруса победила Контавейт и выиграла Итоговый турнир WTA.