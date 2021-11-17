Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА в матче КХЛ

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Московское «Динамо» в серии буллитов одержало победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась в пользу гостей — 3:2 (Б).

В концовке первого периода армейцев вывел вперёд Семён Панкратов (19'). Во второй трети игры Вадим Шипачёв сравнял счёт (36'), а в третьем периоде уже повели бело-голубые — отличился Дмитрий Рашевский (55'). Однако хозяева сумели отыграться и перевести матч в овертайм усилиями Константина Окулова (58').

В серии буллитов сильнее оказались динамовцы, а решающий точный бросок нанёс Эрик О'Делл.

Таким образом, «Динамо» прервало четырёхматчевую победную серию ЦСКА и выиграло третий матч подряд.

Ранее сообщалось, что СКА уступил «Локомотиву» и потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ.

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