Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА в матче КХЛ
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась в пользу гостей — 3:2 (Б).
В концовке первого периода армейцев вывел вперёд Семён Панкратов (19'). Во второй трети игры Вадим Шипачёв сравнял счёт (36'), а в третьем периоде уже повели бело-голубые — отличился Дмитрий Рашевский (55'). Однако хозяева сумели отыграться и перевести матч в овертайм усилиями Константина Окулова (58').
В серии буллитов сильнее оказались динамовцы, а решающий точный бросок нанёс Эрик О'Делл.
Таким образом, «Динамо» прервало четырёхматчевую победную серию ЦСКА и выиграло третий матч подряд.
Ранее сообщалось, что СКА уступил «Локомотиву» и потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ.