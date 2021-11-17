СКА уступил «Локомотиву» и потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ
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Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:3.
В составе гостей хет-трик оформил Александр Полунин, который отличился на пятой, 22-й и 45-й минутах. Армейцы ответили только заброшенной шайбой Антона Бурдасова (46').
Для подопечных Валерия Брагина это поражение стало четвёртым подряд.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Локо» находится на шестой позиции.
Ранее сообщалось, что гол Никиты Сошникова помог «Авангарду» взять верх над «Куньлунем» в матче КХЛ.