СКА уступил «Локомотиву» и потерпел четвёртое поражение подряд в КХЛ

Петербургский СКА потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:3.

В составе гостей хет-трик оформил Александр Полунин, который отличился на пятой, 22-й и 45-й минутах. Армейцы ответили только заброшенной шайбой Антона Бурдасова (46').

Для подопечных Валерия Брагина это поражение стало четвёртым подряд.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а «Локо» находится на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что гол Никиты Сошникова помог «Авангарду» взять верх над «Куньлунем» в матче КХЛ.