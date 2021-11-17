Гол Сошникова помог «Авангарду» взять верх над «Куньлунем» в матче КХЛ
Встреча прошла в Мытищах и завершилась в пользу гостей — 4:1.
В составе действующих обладателей Кубка Гагарина отличились Оливер Каски, Никита Сошников, Павел Дедунов и Арсений Грицюк. У китайского коллектива единственную шайбу забросил Джейк Челиос.
Для «Авангарда» это уже третий выигранный матч подряд, а для «Куньлуня» — четвёртое поражение подряд.
В параллельной игре хельсинкский «Йокерит» одолел владивостокский «Адмирал» (4:1).
Ранее сообщалось, что «Трактор» одержал пятую победу подряд в КХЛ.