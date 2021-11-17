«Трактор» одержал пятую победу подряд в КХЛ

Челябинский «Трактор» в серии буллитов взял верх над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в Челябинске и закончилась в пользу хозяев — 3:2 (Б).

В основное время в составе местного коллектива отличились Вячеслав Основин (7') и Никита Тертышный (26'). Гости сумели отыграться, а шайбы забросили Егор Миловзоров и Евгений Чесалин на 35-й и 37-й минутах соответсвенно.

В серии буллитов сильнее всё же оказался «Трактор» — решающий гол на счету Владимира Ткачёва.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Амур» в матче КХЛ, хотя уступал 0:2 после первого периода.