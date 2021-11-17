«Металлург» обыграл «Амур» в матче КХЛ, хотя уступал 0:2 после первого периода
- © официальный сайт магнитогорского "Металлурга"
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2.
В составе гостей в первом периоде отличились Радан Ленц (8') и Михал Йордан (19'). А «магнитка» ответила голами Филиппа Майе (23'), Артёма Минулина (27'), Николая Голдобина (28'), Никиты Коростелёва (43') и Семёна Кошелева (48').
Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из трёх проигрышей в КХЛ.
В параллельном матче екатеринбургский «Автомобилист» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (3:4).
Ранее сообщалось, что «Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.