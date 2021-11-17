«Металлург» обыграл «Амур» в матче КХЛ, хотя уступал 0:2 после первого периода

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл «Амур» в матче КХЛ, хотя уступал 0:2 после первого периода
  • © официальный сайт магнитогорского "Металлурга"

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2.

В составе гостей в первом периоде отличились Радан Ленц (8') и Михал Йордан (19'). А «магнитка» ответила голами Филиппа Майе (23'), Артёма Минулина (27'), Николая Голдобина (28'), Никиты Коростелёва (43') и Семёна Кошелева (48').

Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва прервали серию из трёх проигрышей в КХЛ.

В параллельном матче екатеринбургский «Автомобилист» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (3:4).

Ранее сообщалось, что «Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.

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