«Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
- РИА Новости
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Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из столицы Татарстана.
Победную шайбу забросил Никита Дыняк (15-я минута).
«Спартак» потерпел третье подряд поражение, уступив с сухим счётом во втором матче подряд.
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов стал первым в истории КХЛ тренером, который одержал 500 побед.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» прервал победную серию «Торпедо» в КХЛ.