«Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ

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Казанский «Ак Барс» нанёс поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Игра, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из столицы Татарстана.

Победную шайбу забросил Никита Дыняк (15-я минута).

«Спартак» потерпел третье подряд поражение, уступив с сухим счётом во втором матче подряд.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов стал первым в истории КХЛ тренером, который одержал 500 побед.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» прервал победную серию «Торпедо» в КХЛ.

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