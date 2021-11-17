Олимпийский чемпион по сноуборду Уайлд объявил о скором завершении карьеры

Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд признался, что намерен через несколько месяцев завершить спортивную карьеру.

«Я практически закончил со своей карьерой в сноубординге. Осталась парочка месяцев до завершения», — цитирует Уайлда «Матч ТВ».

Также спортсмен отметил, что дата окончания его карьеры зависит от попадания на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Причиной мыслей об уходе стала потеря сноубордистом страсти к этому виду спорта.

«Когда мне действительно был нужен сноубординг, то я отдавал всё, что имел на протяжении длительного времени. Жертвовал многим в своей жизни, чтобы быть успешным в нём. Сейчас я не готов это делать. Мне кажется, что я потерял страсть», — подытожил Уайлд.

Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом Сочи по сноубордингу. На Играх 2014 года он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

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