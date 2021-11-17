Монсон: Рой Джонс говорил мне, что их бой с Фёдором Емельяненко вполне возможен

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Бывший боец смешанных единоборств, а ныне российский политик Джефф Монсон высказался о перспективах проведения боя по правилам бокса между легендарным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом — младшим.
Монсон: Рой Джонс говорил мне, что их бой с Фёдором Емельяненко вполне возможен
  • globallookpress.com

«Я дружу с Роем Джонсом, и он недавно сказал мне, что их бой с Фёдором Емельяненко вполне возможен. По крайней мере, они оба хотят, чтобы поединок состоялся. Безусловно, это будет комбинация шоу для зрителей и соревнования. Я знаю, что оба будут готовиться и захотят показать себя, победить. Это будет очень любопытно, поскольку они будут заинтересованы не просто сделать показательное выступление, а подраться. Конечно, с предельным уважением друг к другу и без желания излишне покалечиться. Я даже не могу с полной уверенностью заявить, что этот бой не закончится нокаутом. Рой и Фёдор — легенды в своих видах спорта, оба выглядят здорово и находятся в хорошей форме. Уверен, что если этот бой состоится, то это не будет фрик-поединком. Я бы очень хотел посмотреть на это», — цитирует Монсона Sport24.

В последний раз на профессиональном уровне 52-летний Джонс дрался в феврале 2018 года, когда победил американца Скотта Сигмона. 45-летний Емельяненко продолжает карьеру бойца смешанных единоборств. В последнем поединке, который состоялся 23 октября в Москве на турнире Bellator 269, россиянин нокаутом в первом раунде победил американца Тимоти Джонсона.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Денис Лебедев заявил, что схватка Фёдора Емельяненко с Джонсом будет довольно интересной.

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